Глава Пятигорска возглавил рейтинг самых медиа-активных градоначальников Ставрополья

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов стал самым активным мэром в медиа-пространстве Ставропольского края. Он повысил показатели на 31% и обогнал градоначальников Невинномысска, Железноводска, Шпаковского округа и т.д.

При расчете рейтинга учитывались количество подписчиков и уровень их вовлеченности. Чем чаще чиновники делали посты в Инстаграме и других социальных сетях, тем лучше откликалась аудитория. Многим градоначальникам пишут запросы о помощи прямо в директ и получают ответ.

В ТОП-5 вошли глава Шпаковского муниципалитета Игорь Серов, мэр Невинномысска Михаил Миненков, градоначальник Железноводска Евгений Моисеев и глава администрации Андроповского округа Нина Бобрышева.

Исследование провел аналитический центр "Победа26".

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, как распределились места в подобной рейтинге в начале апреля 2021 года.