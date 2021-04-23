«Россети Северный Кавказ» через суды добиваются возврата долгов за электроэнергию

Порядка 226 млн рублей взыскано с должников в Кабардино-Балкарии, свыше 219 млн рублей - в Ингушетии, в Дагестане - около 145 млн рублей. В результате претензионно-исковой работы на расчетные счета компании уже поступили средства в размере 176,5 млн рублей почти по 4,5 тыс. актам. В то же время по предъявленным исполнительным листам за указанный период от должников на счета «Россети Северный Кавказ» и управляемых компаний поступило 300 млн рублей задолженности.

- Энергокомпания всегда предлагает должникам различные варианты досудебного урегулирования ситуации с задолженностью, в том числе реструктуризацию долга. Исковое заявление в суд - мера крайняя, но полностью оправданная: неплатежи за электроэнергию наносят ощутимый урон работе электросетевого комплекса макрорегиона, препятствуя своевременной реализации производственных программ на энергообъектах. А это прямая угроза энергетической безопасности. Объем претензионно-исковой работы мы будем только наращивать, поскольку зачастую это единственный способ вернуть в энергетику средства за потребленный ресурс и направить их на развитие отрасли, - подчеркнул Сергей Усевич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению «Россети Северный Кавказ».