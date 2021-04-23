Пожар на 100 кв. м. в Ставрополе в цехе производства перчаток локализовали за 2 часа

Пожарные тушат огонь в цехе. Фото: оперативная съемка МЧС по Ставропольскому краю Фото: материалы пресс-служб

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что сотрудники ведомства локализовали пожар в цехе по производству перчаток в Ставрополе. База находится на улице Коломийцева, сообщение о пожаре поступило в 16:20.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна, а также угроза распространения открытого горения, - сообщили в ведомстве.

Пожар распространился на 100 квадратных метров, эвакуировали 15 человек. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Для тушения пожара вызвали 34 человека и 11 единиц техники.

Причину возгорания еще предстоит установить.