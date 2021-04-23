Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 апреля 2021 18:42

Пожар на 100 кв. м. в Ставрополе в цехе производства перчаток локализовали за 2 часа

Возгорание произошло на базе, была опасность открытого огня и его распространения на ближайшие постройки
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Пожарные тушат огонь в цехе. Фото: оперативная съемка МЧС по Ставропольскому краю

Пожарные тушат огонь в цехе. Фото: оперативная съемка МЧС по Ставропольскому краю

Фото: материалы пресс-служб

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что сотрудники ведомства локализовали пожар в цехе по производству перчаток в Ставрополе. База находится на улице Коломийцева, сообщение о пожаре поступило в 16:20.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна, а также угроза распространения открытого горения, - сообщили в ведомстве.

Пожар распространился на 100 квадратных метров, эвакуировали 15 человек. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Для тушения пожара вызвали 34 человека и 11 единиц техники.

Причину возгорания еще предстоит установить.

ЧП