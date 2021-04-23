В Ставрополе поставят еще 33 киосков летней продажи лимонада и кваса

До 2021 года в Ставрополе летом работали 69 киосков с лимонадом и квасом. Городские власти сообщили, что к началу майских праздников установят еще 33 точки продажи в самых разных уголках Ставрополя.

Жители и гости города смогут купить лимонад в исторических точках города, общественных пространствах и т.д. Здесь появятся киоски совершенно нового образца. А у остановок, ТЦ и рынков появятся привычные "стаканчики".

Часть новых точек торговли уже установили.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что наперекор пандемии власти региона организуют работу летних детских лагерей. Больше 60 тысяч школьников отправятся в города-курорты Ставрополья, чтобы провести летние каникулы.