Три педагога получили по 50 тыс. за победу в конкурсе «Воспитать человека» в Ставрополе

Сегодня во Дворце детского творчества краевой столицы прошла церемония вручения призов победителям в номинациях конкурса "Воспитать человека". Это Всероссийских конкурс педагогического мастерства.

Гран-при конкурса взял учитель математики школы №1 Александровского округа Иван Шаманов. Он победил в номинации "Воспитание КЛАССного коллектива". Главный приз в номинации "Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений" взяла главная вожатая школы № 10 Советского округа Татьяна Бондарева.

А победителем в номинации "Система воспитания в образовательной организации" стала директор ессентукской гимназии "Интеллект" Татьяна Чеченкова.

Победителям вручили сертификаты, памятные письма и приз 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала в 2020 году, как чествовали лучших учителей в Ставрополе.