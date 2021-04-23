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Общество23 апреля 2021 20:56

Три педагога получили по 50 тыс. за победу в конкурсе «Воспитать человека» в Ставрополе

Программа предусмотрела несколько номинаций, торжественное вручение призов прошло во Дворце детского творчества
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Сегодня во Дворце детского творчества краевой столицы прошла церемония вручения призов победителям в номинациях конкурса "Воспитать человека". Это Всероссийских конкурс педагогического мастерства.

Гран-при конкурса взял учитель математики школы №1 Александровского округа Иван Шаманов. Он победил в номинации "Воспитание КЛАССного коллектива". Главный приз в номинации "Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений" взяла главная вожатая школы № 10 Советского округа Татьяна Бондарева.

А победителем в номинации "Система воспитания в образовательной организации" стала директор ессентукской гимназии "Интеллект" Татьяна Чеченкова.

Победителям вручили сертификаты, памятные письма и приз 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала в 2020 году, как чествовали лучших учителей в Ставрополе.

Образование