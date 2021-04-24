Губернатор Владимиров сообщил данные по коронавирусу на 24 апреля

Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежие данные по коронавирусу на Ставрополье. Сегодня новых случаев заболеваемости оказалось больше, чем новых случаев выздоровления.

Согласно актуальным данным, в Ставропольском крае:

- 52516 заболевших (+109);

- 49607 выздоровевших (+90);

- 1330 умерших (+4).

За все время пандемии на Ставрополье проведено более 1,670 млн исследований на коронавирус.

- Прививочная кампания также не снижает темпов. Всего прививку от коронавируса уже сделали свыше 181 тысяч человек. В том числе, 103 тысячи из них получили оба компонента вакцины, - рассказал глава края.