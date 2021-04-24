Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 апреля 2021 8:54

Губернатор Владимиров сообщил данные по коронавирусу на 24 апреля

"КП" публикует статистику заболеваемости Covid на Ставрополье
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежие данные по коронавирусу на Ставрополье. Сегодня новых случаев заболеваемости оказалось больше, чем новых случаев выздоровления.

Согласно актуальным данным, в Ставропольском крае:

- 52516 заболевших (+109);

- 49607 выздоровевших (+90);

- 1330 умерших (+4).

За все время пандемии на Ставрополье проведено более 1,670 млн исследований на коронавирус.

- Прививочная кампания также не снижает темпов. Всего прививку от коронавируса уже сделали свыше 181 тысяч человек. В том числе, 103 тысячи из них получили оба компонента вакцины, - рассказал глава края.