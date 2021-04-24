На Пионерском пруду Ставрополя появится 100-метровое граффити

На территории Пионерского пруда в Ставрополе украсят граффити 100-метровую подпорную стену. Разрисуют стену пять художников из местного молодежного центра, сообщает городская мэрия.

Граффити появится после майских праздников, если этому не помешает плохая погода.

Благоустройство Пионерского пруда прошло в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В период с 26 апреля по 30 мая ставропольцы выберут следующий объект для реализации проекта. Среди возможных вариантов - бульвар на улице Ивана Щипакина, сквер с фонтаном на улице Ленина и сквер в районе стоматологической поликлиники на улице Руставели.