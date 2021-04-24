На Ставрополье оправдали бухгалтера по делу о крупной растрате

В Ставропольском крае вынесли оправдательный приговор бухгалтеру Галине Шаповаловой. Об этом сообщает пресс-служба Апанасенковского районного суда.

Женщина работала у местного предпринимателя. Следствие полагает, что Шаповалова присваивала себе часть средств, выделенных на оплату автомобильного бензина АИ-92 и пропана-бутана. По оценке обвинения, фирме причинили ущерб в 3,49 млн рублей. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье "Растрата в особо крупном размере".

Бухгалтер вину отрицает. Суд оправдал ее в связи с тем, что события преступления не установлены. Приговор обжалуется обвинителем, следует из открытых данных.