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Происшествия24 апреля 2021 12:11

Житель Ставрополья потерял 1,7 млн рублей из-за мошенничества брокера

По факту возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Полиция Ставрополья расследует дело о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Житель Лермонтова увидел в сети рекламу брокерской компании и заинтересовался их предложением. После регистрации оператор попросил его пополнить счет криптовалютного кошелька. В общей сложности он перевел более 1,7 млн рублей. А когда понял, что его обманули - обратился в ОВД.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Оперативники определяют, где находится злоумышленник.

ЧП