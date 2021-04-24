Владимир Владимиров рассказал о результатах субботников на Ставрополье

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил участников субботников на Ставрополье.

- На Ставрополье продолжается месячник благоустройства. Сегодня очередной его этап. Жители всех территорий края присоединилось к всероссийскому субботнику. Вновь собрались, чтобы привести в порядок свои улицы, площади и скверы. Вот так вот дружно, с хорошим настроением это делают в Невинномысске. Приятно осознавать, что людям не безразличен облик родного города, родного края, - написал губернатор.

Согласно данным мэрии города, в субботнике участвовали 54 тысячи жителей. В зону работы вошли федеральная трасса "Кавказ", Невинская гора, памятники культуры и прочие места. Всего их - 20.

В Ставрополе также прошли субботники. В них участвовали чиновники, сотрудники предприятий, УП, ТСЖ и ЖСК. Помимо жилых и общественных пространств, генеральная уборка проходит и в лесах и на берегах. Коммунальные службы чистят улицы и дороги от песка, которым посыпали их зимой. К уборке снова привлечено более 30 единиц техники.