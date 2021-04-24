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Происшествия24 апреля 2021 15:47

На Ставрополье открыто дело о мошенничестве с водительской категорией

Подозреваемый задержан
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Полиция Ставрополья возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин, передает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в Изобильненском городском округе. Местному жителю нужна была водительская категория "Е", для чего он обратился к 38-летнему мужчине. Тот, получив 30 тысяч рублей, перестал выходить на связь. После задержания он признался, что потратил все деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба".

ЧП