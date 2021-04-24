Житель Ставрополя пойдет под суд за неверие в существование России

В Промышленный районный суд Ставрополя поступило уголовное дело против Николая Соболева. Его обвиняют в участии в секте "СССР"*.

В 2016 году Николай узнал в сети, что уже несколько лет действует организация, отрицающая существование России. Первое время он наблюдал за деятельностью группы, изучал материалы секты. И в 2019 году вступил в организацию. Самоназванный "врио президент СССР" выдал Николаю мандат на должность "коменданта Ставрополя", рассказывает источник "КП", знакомый с материалами уголовного дела.

Николая поймали, когда он попытался познакомиться с городскими органами власти. По факту против него возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности экстремистской организации". Следователю, который вел его дело, он угрожал "рапортом в военный трибунал", по которому тот обвинялся в "Измене Родине".

Полный материал о том, как Николай Соболев был "комендантом Ставрополя", можно почитать по ссылке.

- Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. В настоящее время идет подготовка к судебному разбирательству, - сообщает Промышленный районный суд.

* Деятельность "СССР" (Союз Славянских Сил Руси) запрещена в России по решению Верховного суда Чуваши.