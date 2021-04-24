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Спорт24 апреля 2021 19:58

Хабиб Нурмагомедов вернулся в родовое село

Фотографии публикуют друзья бойца
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Хабиб Нурмагомедов вместе с братьями и друзьями посетил свое родовое село Хильди. Фотографии с места публикуют его окружение, в которое входит, например, брат бойца Усман Нурмагомедов.

- Съездили с братьями в родовое село Сильди, - пишет он.

Компания, судя по их рассказам, прогулялась по окраине села. А потом пошла в спортзал.

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