Хабиб Нурмагомедов вернулся в родовое село

Хабиб Нурмагомедов вместе с братьями и друзьями посетил свое родовое село Хильди. Фотографии с места публикуют его окружение, в которое входит, например, брат бойца Усман Нурмагомедов.
- Съездили с братьями в родовое село Сильди, - пишет он.
Компания, судя по их рассказам, прогулялась по окраине села. А потом пошла в спортзал.
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