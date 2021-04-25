В Ставрополе начались выступления фронтовых бригад к 9 мая

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе начались масштабные мероприятия, посвященные 76-летию Великой Победы. Атмосферу долгожданного праздника для горожан создавали полюбившиеся всем фронтовые бригады.

Концерты прозвучали в каждом уголке краевого центра: на Александровской площади, Аллее десантников, в Центральном парке, Парке Победы, в скверах на улицах Пригородной и Юности.

Всю предпраздничную неделю концертные фронтовые бригады будут выступать во дворах, где проживают ветераны – герои Великой Отечественной войны.

Эта акция получила большой положительный отклик в 2020 году, когда из-за пандемии были отменены массовые мероприятия. А в 2021 году она будет продолжена.

Напомним, 24 апреля в нашем городе также прошел масштабный субботник. Более 30 тысяч человек вышли на уборку с раннего утра, чтобы после долгой зимы привести Ставрополь в порядок.