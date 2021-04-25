Жительница Пятигорска перевела лже-сотруднику банка более 240 тысяч рублей

Жительнице Пятигорска позвонил молодой человек и представился сотрудником финансового учреждения. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, он убедил женщину сообщить данные ее банковской карты, с которой потом списалось более 90 тысяч рублей.

Во время диалога мужчина убедил потерпевшую перевести через банкомат на различные телефонные номера более 50 тысяч рублей, оформить кредит на 100 тысяч рублей и вновь перевести деньги. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Всего женщина лишилась более 240 тысяч рублей. Когда она поняла, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске неизвестные открыли из машин стрельбу. На место происшествия выехали правоохранители.

Выяснилось, что погибших и пострадавших нет. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Местные жители поделились в сети видео с места происшествия.