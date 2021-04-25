На Ставрополье пройдет девятичасовой танцевальный марафон

Фото: администрация Предгорного округа

29 апреля, в Предгорном округе Ставрополья пройдет самый продолжительный танцевальный марафон на Ставрополье.

В нем можно будет поучаствовать индивидуально или коллективом, с подготовленным танцем или с импровизацией. По словам организаторов, приглашаются участники любого уровня подготовки.

Необычный флешмоб состоится на открытой площадке Дома творчества «Предгорье» в станице Ессентукской и продлится с 10:00 до 19:00. На сегодняшний день на марафон записалось уже около 30 коллективов, в общей сложности около 500 ставропольцев.

Как рассказали организаторы марафона, во время праздника пройдут также мастер-классы по этническим и современным танцам. Мероприятие обещает стать незабываемым.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе начались масштабные мероприятия, посвященные 76-летию Великой Победы. Атмосферу долгожданного праздника для горожан создавали полюбившиеся всем фронтовые бригады.

Концерты прозвучали в каждом уголке краевого центра: на Александровской площади, Аллее десантников, в Центральном парке, Парке Победы, в скверах на улицах Пригородной и Юности.