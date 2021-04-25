Геннадий Ягубов отметил важность деятельности Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Законодатели обсудили, какие изменения в нормативно-правовую базу необходимо внести, чтобы обеспечить оперативную реализацию мер, озвученных президентом

Спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов принял участие в заседании Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Мероприятие прошло в Ростове-на-Дону, в народном военно-историческом музее комплекса «Самбекские высоты». В программу заседания вошли вопросы реализации Послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

Законодатели обсудили, какие изменения в нормативно-правовую базу необходимо внести, чтобы обеспечить оперативную реализацию мер, озвученных президентом.

По итогу был сформирован список инициатив для реализации послания. Список дополнят на очередной Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая пройдет в Волгограде в середине мая.

После того, как будет разработан итоговый документ, его направят в Государственную Думу, Совет Федерации и Правительство России.

Геннадий Ягубов отметил значимость деятельности Южно-Российской Парламентской Ассоциации:

- Совместная работа с депутатами из других субъектов позволяет качественно прорабатывать законопроекты и представлять на федеральном уровне консолидированное мнение регионов. Уверен, что впереди еще много важных предложений, направленных на повышение качества жизни наших земляков.

Южно-Российская Парламентская Ассоциация была сформирована 25 апреля 2001 года. В состав Совета входили парламентарии из Республики Адыгея, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Дагестан, а с 2005 года — из Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

После образования двух федеральных округов ЮФО и СКФО в обновленный состав ЮРПА Дума Ставропольского края вошла в 2020 году.