Депутаты Ставропольского края чествовали лучших педагогов и воспитателей

Победителем первого конкурса стала учитель русского языка и литературы лицея №14 Ставрополя Анастасия Шрамко

На Ставрополье назвали победителей регионального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Воспитать человека».

Победителем первого конкурса стала учитель русского языка и литературы лицея №14 Ставрополя Анастасия Шрамко. Ей вручили «Хрустального пеликана». Вскоре она представит Ставрополье на всероссийском этапе «Учителя года России».

Кроме того, жюри отметило еще двух участниц конкурса. Учитель иностранных языков школы №30 Пятигорска Розалия Баткова получила приз в номинации «Педагогический дебют». А студентка Светлоградского педагогического колледжа Екатерина Минко стала победителем в номинации «Шаг в профессию».

«Воспитателем года» на Ставрополье признали сотрудницу детсада №43 «Рябинушка» Пятигорска Анастасию Малову. В сентябре она отправится в Московскую область, чтобы побороться за победу на федеральном этапе.

В конкурсе «Воспитать человека» было три номинации. В «Воспитании КЛАССного коллектива» преуспел учитель математики школы №1 Александровского муниципального округа Иван Шаманов. В номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений» победила вожатая школы №10 Советского городского округа Татьяна Ботова. А сотрудники гимназии «Интеллект» Ессентуков стали лучшими в номинации «Система воспитания в образовательной организации».

На церемонии награждения первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, депутаты Людмила Редько и Андрей Юндин поздравили финалистов и отметили победителей.

- Сегодня вами создается мода на знания, на учебу. Хочу пожелать каждому педагогу, чтобы он в своей профессии стал модельером знаний и человеческой души. От того, как вы дадите знания, как расскажите о жизни и как научите детей управлять новыми технологиями, зависит будущее человека, будущее семьи, которую он создаст, будущее края и всей страны, - обратился к присутствующим вице-спикер Думы Дмитрий Судавцов.

Депутаты вручили участникам ценные призы и подарки от Думы Ставрополья. Краевые парламентарии поддерживают конкурс профессионального педагогического мастерства более 10 лет.