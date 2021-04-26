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Общество26 апреля 2021 8:18

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 101 человек

Также за сутки от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 101 человек. Число зараженных достигло 52723. За вчерашний день победить болезнь смогли 37 человек.

Всего выздоровели в нашем крае 49697.

Также за сутки от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1340.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. За весь период в крае проведено более 1 миллиона 685 тысяч исследований на коронавирус.