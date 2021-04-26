На майские праздники платные парковки в Ставрополе будут бесплатными

В Ставрополе 1, 2 и 9 мая обеспечат свободный въезд и выезд транспорта на платные парковки. Такое решение приняли на прошедшем в Ставрополе заседании антитеррористической комиссии под руководством главы города Ивана Ульянченко.

В нашем городе усилят меры безопасности в связи с предстоящими праздничными мероприятиями, Пасхой, завершением учебного года и выпускными в школах и садах.

Напомним, сейчас все творческие силы города готовят тематические мероприятия в самых разных форматах.

Планируется максимально провести их на открытых площадках. Участники заседания обсудили подготовку открытых пространств к массовым мероприятиям, привлечение народной дружины для обеспечения правопорядка во время их проведения.

Что касается мероприятий в школах города, для дежурств в местах сдачи экзаменов и проведения выпускных вечеров привлекут родительскую и педагогическую общественность.

Также уделят пристальное внимание летнему отдыху в пришкольных лагерях. Там пройдут профилактические мероприятия и учения. На них школьников и учителей научат поведению в случае обнаружения бесхозных вещей и подозрительных лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 101 человек. Число зараженных достигло 52723. За вчерашний день победить болезнь смогли 37 человек. Всего выздоровели в нашем крае 49697. Также за сутки от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.