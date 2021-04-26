В Ставрополе в 2022 году появится 68-й сквер

26 апреля началось рейтинговое голосование за выбор территории, которая будет благоустроена в Ставрополе в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Оставить свой голос может каждый горожанин до 30 мая на сайте https://26.gorodsreda.ru/ .

В голосовании участвуют три общественные территории Ставрополя:

- бульвар на ул. Ивана Щипакина,

- сквер с фонтаном на ул. Ленина,

- сквер в районе стоматологической поликлиники на ул. Руставели.

Все они вошли в список участников по итогам сбора предложений от горожан, который состоялся в начале года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в центре Ставрополя появится 12 новых скамеек, качели, детский игровой комплекс, ухоженные дорожки. Так, на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова нашего города благоустроят сквер площадью около 700 кв м.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, территория обретет современное плиточное покрытие, для маленьких горожан обустроят игровой комплекс и несколько ярких качелей. Желающие смогут отдохнуть в тени на новых лавочках.