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Происшествия26 апреля 2021 9:57

В Ставропольском крае водитель легковушки сбил насмерть 40-летнего пешехода

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Трагедия произошла 25 апреля, около 20:30, на автодороге «Дивное- Большая Джалга – Красочный» в Ипатовском городском округе.

Там водитель автомобиля ВАЗ-21074 не успел среагировать на появление пешехода, который шел по краю дороги в попутном направлении, и сбил его.

40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, световозвращающих элементов в одежде погибшего не было. За рулем легковушки был 35-летний житель Петровского городского округа.

Признаков опьянения он не имел, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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