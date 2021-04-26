В Кисловодске начальник городской эксплуатирующей службы подозревается в получении взятки

Против начальника «Городской эксплуатирующей службы Кисловодска возбудили уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в декабре 2019 года обвиняемый заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку травы для метел для обеспечения муниципальных нужд.

При поставке данного товара он выявил недостачу в размере 120 пачек. Несмотря на это начальник подписал договор о полном исполнении обязательств за взятку в размере 20 тысяч рублей, равную выявленной сумме недостачи. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

А против индивидуального предпринимателя, передававшего взятку, также возбудили уголовное дело по статье: «Дача взятки». Его расследование продолжается.