Напомним, реальная зарплата – это начисленная зарплата за минусом инфляции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье снизилась реальная зарплата в первом квартале. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

При этом номинальная заработная плата в крае с начала 2021 года растет. Реальная зарплата у ставропольцев в январе – марте 2021 года снизилась на 0,6%. Средняя номинальная заработная плата за это же время росла на 5,2% и достигла 32 463 рубля.

Напомним, реальная зарплата – это начисленная зарплата за минусом инфляции. Так, несмотря на рост начисленных заработков, покупательская способность местных жителей с начала 2021 года уменьшилась.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что индекс потребительских цен на Ставрополье в декабре 2020 года вырос на 1,1% относительно ноябрьских показателей. Стоимость продовольствия за месяц увеличилась на 2,1% (за год на 8,6%), непродовольственных товаров - на 0,5% (5,4%), услуг - на 0,2% (3%). За год индекс потребительских цен подскочил на 5,7%.