В Ставропольском крае продолжает сокращаться численность населения

Население Ставрополья в январе – феврале 2021 года сократилось на 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу. Так, по данным ведомства, в нашем регионе по состоянию на 1 марта живет 2,789 млн человек.

Сокращение населения региона за первые 2 месяца этого года составило 3593 человека. Как уточняют специалисты, из них - 322 человека – это разница между числом уехавших из региона и переехавших в него.

Что касается остальных – это естественная убыль, то есть разница между смертностью и рождаемостью.

По данным Росстата, в январе – феврале в крае родились 3983 малыша. Умерли 7254 человека, в том числе 20 детей в возрасте до одного года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье снизилась реальная зарплата в первом квартале.

При этом номинальная заработная плата в крае с начала 2021 года растет.