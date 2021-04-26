Губернатор прокомментировал перестрелку на дороге в Пятигорске

Фото инцидента

В Пятигорске на выходных, на многолюдной улице произошла перестрелка из двух тонированных машин. Участники инцидента после - уехали с места происшествия.

На место происшествия прибыли правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Выяснилось, что во время конфликта парни применили травматическое оружие и приобретенный ими охолощенный автомат.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что подозреваемых задержали. Сейчас их допрашивают правоохранители. Инцидент проуомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

-Есть первые задержанные после перестрелки в Пятигорске, которая произошла 24 апреля. Спасибо ФСБ и полиции за работу. Надеюсь, что правоохранительные органы установят все обстоятельства этого преступления, и участники инцидента в полном составе скоро ответят перед законом за свои действия. Возвращения «девяностых» мы не допустим, никому не позволим ставить под угрозу жизнь и здоровье людей в нашем крае.