В двух районах Ставрополья улучшат систему газоснабжения

В Нефтекумском и Левокумском округах Ставропольского края для 14 тыс. жителей повысится качество газоснабжения за счет увеличения эффективности газораспределительных сетей

В третьем квартале текущего года АО «Газпром газораспределение Ставрополь» планирует начать работы по замене части участков старых газовых сетей, построив вместо них три новых объекта в районе поселков Зимняя Ставка и Затеречный Нефтекумского округа, а также села Величаевского и хутора Кочубей Левокумского округа.

Как сообщили в минпроме региона, в 2020 году жители этих населенных пунктов были переподключены от сетей ПАО «НК «Роснефть» к газопроводам АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Специалисты уже завершают подготовку и оформление необходимой документации для начала работ по замене старых участков газотранспортной системы.