В Ставропольском крае до 28 апреля будут ловить любителей тонированных машин

На Ставрополье с 19 по 28 апреля проходит всероссийская операция «Тонировка». Так, за неделю рейдов правоохранители уже составили около 2,5 тысяч административных материалов за нарушение светопропускаемости стекол.

Две тысячи водителей предпочли добровольно избавиться от покрытия на стеклах на месте, 585 автолюбителям вручили требования о необходимости прекращения совершения административного правонарушения.

Большая половина административных материалов составлена на КМВ.

Всероссийская операция «Тонировка» продлится до 28 апреля. Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает, что за попытку уехать, не устранив тонировку на месте, нарушителю грозит привлечение к административной ответственности.

Нарушителю может быть назначено наказание в виде денежного штрафа, либо до 15 суток административного ареста. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.