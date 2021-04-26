Осетинский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира в Мюнхене

Аслан Карацев стал открытием в мире тенниса Фото: REUTERS

Осетинский теннисист Аслан Карацев, показавший невероятное на турнире в Белграде, где он сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, и следом же уступил победу в финале Маттео Берреттини, не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Германии.

Новость опубликовали в Twitter Entry List Updates. Турнир проходит в Мюнхене с 26 апреля по 2 мая. Кстати, прошедший в Сербии финал АТР стал вторым в карьере Карацева. Напомним, что россиянин стал настоящим открытием в мире тенниса, пробившись в полуфинал Australian Open 2021. За всю историю чемпионата не было так, что дебютант сыграл в 1/2 с лучшей ракеткой планеты. Матч Карацев — Джокович в Мельбурне смотрели даже те, кто ничего не смыслит в теннисе. Жаль, в тот раз осетинский спортсмен проиграл. И тем не менее за победу в четвертьфинале он заработал больше, чем за всю свою карьеру!

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