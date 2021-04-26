В КБР временно закрыли канатные дороги и горнолыжные трассы курорта «Эльбрус» для посещения из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Так, по официальным данным, «Эльбрус» 26 апреля закрыт по погодным условиям.

- Зима не отступает. На горе сильный ветер, идет снег, отсутствует видимость, - говорится в сообщении.

До конца 27 апреля в горах Кабардино-Балкарии на высоте более двух тысяч метров сохраняется опасность схода снежных лавин, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по прогнозам, последнюю неделю апреля жителям Ставрополья еще стоит брать с собой зонт, потому что ветер не желает менять направление с западного, продолжая гнать дождевые тучи. Не сказать, что будет холодно. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.