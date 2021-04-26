В Ставрополе директор предприятия задолжал сотрудникам более 700 тысяч рублей зарплаты

В Ставрополе против генерального директора ООО «СРВ» возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы».

Так, с февраля по март 2020 года мужчина не выплачивал заработную плату 25 работникам предприятия. Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила более 700 тысяч рублей.

Следователи обеспечили полное погашение задолженности по зарплате. Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против начальника «Городской эксплуатирующей службы Кисловодска возбудили уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.