В Ставрополе почтили память ликвидаторов и жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

26 апреля в День памяти жертв Чернобыльской аварии в Ставрополе прошел скорбный митинг.

Он прошел у мемориала «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф» на проспекте Юности.

Сегодня со дня чернобыльской катастрофы, ставшей самой страшной ядерной трагедией в истории человечества, исполнилось 35 лет. Именно тогда мир осознал, что атом может быть не только мирным.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Почтить память погибших при ликвидации аварии на ЧАЭС пришли представители краевой и городской власти, ветеранских организаций, депутаты, руководители правоохранительных органов, МЧС и городского военкомата, учащиеся школ и жители краевой столицы.

В ликвидации последствий катастрофы участвовало более 5000 ставропольцев, около 500 из них живут в краевой столице.

Участники встречи почтили память героев-чернобыльцев, принявших на себя первые радиационные удары, минутой молчания и возложили цветы к памятнику.