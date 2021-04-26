В Ставропольском крае наказали более 200 нарушителей тишины

На Ставрополье за выходные прошел второй этап операции «Тишина». пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так, за два этапа рейдов сотрудниками Госавтоинспекции составили 217 административных материалов по статье «Об административных правонарушениях», который гласит, что с 23:00 до 06:00 на улицах сел должно быть тихо, при этом, и днем запрещено нарушать тишину и покой людей, если это сопряжено с явным неуважением к обществу.

В будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00.

Административная ответственность за нарушение тишины, покоя людей предусматривает денежный штраф от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение - штраф в размере уже 5 тысяч рублей.

После составления административного материала нарушитель ожидает вызова на административную комиссию по месту совершения правонарушения в органы исполнительной власти, которая дает правовую оценку действиям и определяет меру ответственности.

По результатам рассмотрения выносится постановление по делу об административном правонарушении.

В рамках операции привлечены к ответственности не только любители громкой музыки, но и авто, и мотовладельцы с громким выхлопом. В данном случае, против водителей, в конструкцию транспортных средств которых внесены незаконные технические изменения, составляется протокол.

Автомобиль отправляется на внеплановый технический осмотр, по результатам которого регистрация может быть аннулирована, а эксплуатация, до устранения причин задержания, запрещена.

Проведение операции «Тишина» будет продолжено. С наступлением курортного сезона рейды будут проводиться на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 19 по 28 апреля проходит всероссийская операция «Тонировка». Так, за неделю рейдов правоохранители уже составили около 2,5 тысяч административных материалов за нарушение светопропускаемости стекол.

Две тысячи водителей предпочли добровольно избавиться от покрытия на стеклах на месте, 585 автолюбителям вручили требования о необходимости прекращения совершения административного правонарушения.