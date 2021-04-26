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Политика26 апреля 2021 17:04

Спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Анна ЕГОРОВААнна ЕГОРОВА
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Многие инициативы Геннадия Ягубова, предложенные за время работы, стали действующими законами

Многие инициативы Геннадия Ягубова, предложенные за время работы, стали действующими законами

Председатель Думы Ставропольского края, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Геннадий Ягубов примет участие в предварительном голосовании по кандидатурам для дальнейшего выдвижения на выборах в сентябре 2021 года от партии «Единая Россия». Он уже подал соответствующие документы для регистрации.

- В преддверии выборов 2010 года я в числе первых в России стал участником предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для выдвижения в региональные заксобрания. Поэтому могу отметить, что такой формат открытого голосования, когда решающее слово остается за жителями региона - абсолютно верный, он уже подтвердил свою эффективность. Участие в предварительном голосовании для меня - это дополнительная возможность услышать своих земляков, получить от них обратную связь и почувствовать их поддержку, - подчеркнул Геннадий Ягубов.

Геннадий Ягубов - член партии «Единая Россия» с 2006 года

Впервые Геннадий Ягубов был избран депутатом Думы Ставропольского IV созыва в 2010 году. Его кандидатуру поддержало большинство жителей округа на дополнительных выборах. В конце 2011 года его избрали депутатом регионального парламента V созыва, где он возглавил комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

В сентябре 2016 года Ягубов вновь стал депутатом краевой Думы (по одномандатному избирательному округу №3) и председателем краевого парламента VI созыва - такое решение было поддержано его коллегами единогласно.

Многие инициативы Ягубова, предложенные за время работы, стали действующими законами.

НАША СПРАВКА

С 2021 года изменился порядок проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия». Теперь помимо традиционного голосования на специальных счетных участках, доступно онлайн-голосование. Любой совершеннолетний житель Ставропольского края в период с 24 по 30 мая может зарегистрироваться в качестве избирателя и отдать голос за своего кандидата на сайте pg.er.ru.