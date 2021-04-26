Спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Многие инициативы Геннадия Ягубова, предложенные за время работы, стали действующими законами

Председатель Думы Ставропольского края, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Геннадий Ягубов примет участие в предварительном голосовании по кандидатурам для дальнейшего выдвижения на выборах в сентябре 2021 года от партии «Единая Россия». Он уже подал соответствующие документы для регистрации.

- В преддверии выборов 2010 года я в числе первых в России стал участником предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для выдвижения в региональные заксобрания. Поэтому могу отметить, что такой формат открытого голосования, когда решающее слово остается за жителями региона - абсолютно верный, он уже подтвердил свою эффективность. Участие в предварительном голосовании для меня - это дополнительная возможность услышать своих земляков, получить от них обратную связь и почувствовать их поддержку, - подчеркнул Геннадий Ягубов.

Геннадий Ягубов - член партии «Единая Россия» с 2006 года

Впервые Геннадий Ягубов был избран депутатом Думы Ставропольского IV созыва в 2010 году. Его кандидатуру поддержало большинство жителей округа на дополнительных выборах. В конце 2011 года его избрали депутатом регионального парламента V созыва, где он возглавил комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

В сентябре 2016 года Ягубов вновь стал депутатом краевой Думы (по одномандатному избирательному округу №3) и председателем краевого парламента VI созыва - такое решение было поддержано его коллегами единогласно.

Многие инициативы Ягубова, предложенные за время работы, стали действующими законами.

НАША СПРАВКА

С 2021 года изменился порядок проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия». Теперь помимо традиционного голосования на специальных счетных участках, доступно онлайн-голосование. Любой совершеннолетний житель Ставропольского края в период с 24 по 30 мая может зарегистрироваться в качестве избирателя и отдать голос за своего кандидата на сайте pg.er.ru.