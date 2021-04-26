«Цифровая библионочь» в Ставрополе: VR-кинотеатр и квест для читателей

Фото: Ростелеком.

Представители компании организовали ряд образовательных мероприятий в цифровом формате для юных посетителей Ставропольской краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова и краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева.

- Мы поддержали «Библионочь» с целью показать, что цифровая среда - не угроза существованию библиотек, а возможность для сохранения литературного наследия и продвижения чтения. Вспомним опыт прошлого года, когда акция прошла в онлайн-формате, при этом дистанционно собрала миллионы участников по всей России. ИТ-технологии помогают объединить любителей чтения в большое сообщество вне зависимости от их места проживания, обогатить традиционное библиотечное пространство, сделать его мобильным и привлекательным для молодежи, - отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

В Ставропольской краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова «Ростелеком» организовал библио-квест «Цифровой улов или фантастическая реальность». Участники игры искали названия технологий из будущего, которые писатели-фантасты использовали в своих произведениях. Первая подсказка содержалась непосредственно в инсталляциях, составленных из книг авторов и цифровых устройств «Ростелекома». Вторую подсказку можно было найти с помощью QR-кода. При его активации игроки переходили на страницу, где могли узнать о какой книге идет речь и прочитать цитату автора с загаданным словом, а также подробно ознакомиться с цифровыми сервисами, представленными в инсталляции.

В краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева «Ростелеком» развернул VR-кинотеатр для юных посетителей. С помощью панорамного изображения «видео 360°» дети смогли погрузиться в наглядное изучение планет Солнечной системы и совершить виртуальное путешествие, став свидетелями первого выхода человека в космос. Полученные знания пригодились ребятам при подготовке ответов на вопросы космической викторины, которая состоялась после показа. Организаторы отметили лучших подарками и сертификатами на подписку цифрового сервиса «Ростелеком Лицей» - образовательной онлайн-платформы для школьников.

- Ежегодное масштабное событие в поддержку социальной значимости литературы прошло под девизом «Книга - путь к звездам». При работе с детьми использование цифровых технологий делает обучение более увлекательным, мотивирует ребенка на дальнейшее изучение темы, а значит служит дополнительной стимулом к чтению. В этом году площадка виртуальной реальности от «Ростелекома» помогла нашим юным посетителям сократить путь не только к звездам, но и к книге, - рассказала Марина Овчелупова, директор Ставропольской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева.

- Мне понравилось участвовать в квесте. Я даже не знала, что писатели столько всего предсказали и придумали, а сейчас это реально существует. Особенно запомнилось слово «фонотелепот», которым Жюль Верн назвал способность передавать изображения с помощью чувствительных зеркал, соединенных проводами. По сути классик описал цифровое телевидение, применение которого в наше время - обычное дело, - поделилась впечатлениями Елена Сураева, победительница библиоквеста «Цифровой улов или фантастическая реальность».

Получить подробную информацию о цифровых сервисах и услугах «Ростелекома» можно на сайте компании, в офисах продаж или по телефону 8 800 200 3000.