«Россети Северный Кавказ» пресекли в Северной Осетии хищения электроэнергии на 4,4 млн рублей

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» в Северной Осетии за первый квартал 2021 года пресекли 29 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В ходе специальных рейдовых мероприятий энергетикам филиала «Севкавказэнерго» удалось вернуть более 730 тысяч украденных киловатт-часов на почти 4,4 млн рублей. В том числе объем безучетного потребления электроэнергии с вмешательством в работу счетчика или другими нарушениями порядка учета составил 89 тысяч кВт.ч. Общий размер бездоговорного потребления ресурса путем самовольных подключений к сетям и в отсутствие заключенных договоров энергоснабжения - 642 тысячи кВт.ч.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, неучтенное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. П

ри крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, несанкционированное подключение к сетям - это неконтролируемая нагрузка на электрическую сеть, которая становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей. При этом самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни.