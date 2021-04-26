Госжилинспекция ответила на жалобы жильцов многоэтажки Невинномысска о ржавой воде

Госжилинспекция прокомментировала ситуацию с ржавой водой и неисправной канализацией в одном из многоквартирных домов в Невинномысске. По их словам, никакой запрос или жалобы им не поступали. К тому же, дом сейчас не имеет управляющего.

Сейчас на месте реализуется способ непосредственного управления, то есть жильцы сами решают свои проблемы. В ведомстве отметили, что это было добровольное решение собственников.

- Напоминаем также, что согласно статье 39 ЖК РФ, собственники помещений несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, - заявили в Госжилинспекции.

Получается, что жители дома должны сами найти организацию, которая решит возникшие проблемы, за свой счет.