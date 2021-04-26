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Здоровье26 апреля 2021 19:00

Десять муниципалитетов Ставрополья не выявили новых заражений коронавирусом за сутки

По всему Ставропольскому краю заболели еще 101 человек на 26 апреля
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край состоит из 26 муниципальных округов и городов-курортов. В десяти из них за сутки не нашли новых зараженных коронавирусной инфекцией. В их числе: Александровский, Апанасенковский, Арзгирский, Кочубеевский, Нефтекумский, Новоселицкий, Курский, Степновский, Туркменский округа и город Лермонтов.

Всего за сутки в регионе нашли 101 новых заболевших. Больше всего заражений в Ставрополе, краевой столице. Далее идут Ессентуки и Пятигорск. Но в общей сложности ситуация стабильная, нет всплесков заражений, а койки остаются полупустыми.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что на борьбу с коронавирусом региональные власти потратили 11 миллиардов рублей.

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Также за сутки от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме (подробнее).

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