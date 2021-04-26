Мэрия Ессентуков ждет народные проекты благоустройства Театральной площади

Администрация Ессентуков призывает население вносить предложения по вопросу благоустройства Театральной площади. Есть несколько главных задач, которые нужно выполнить во время работ: озеленение, освещение и свободные парковки.

- К улице Советской будет разбит террасированный парк с малым фонтаном и озеленением. С противоположной стороны от сцены запроектирован теневой навес с качелями, - рассказали в мэрии.

Также заменят асфальт на плитку, установят лавочки. паркинг, 115 парковочных мест. Но власти хотят, чтобы у общественного места была своя "изюминка", то, что отличит площадь. Именно таких предложений ждут от населения. Проекты можно отправлять в пресс-службу администрации Ессентуков.

Напомним, ранее мы писали, что в городе-курорте хотят восстановить питьевой бювет возрастом 160 лет.