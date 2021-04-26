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Недвижимость26 апреля 2021 19:59

Мэрия Ессентуков ждет народные проекты благоустройства Театральной площади

Местные власти хотят решить основные проблемы, которые волнуют жителей. Для этого они предложили представить проекты облагораживания главной площади города
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Администрация Ессентуков призывает население вносить предложения по вопросу благоустройства Театральной площади. Есть несколько главных задач, которые нужно выполнить во время работ: озеленение, освещение и свободные парковки.

- К улице Советской будет разбит террасированный парк с малым фонтаном и озеленением. С противоположной стороны от сцены запроектирован теневой навес с качелями, - рассказали в мэрии.

Также заменят асфальт на плитку, установят лавочки. паркинг, 115 парковочных мест. Но власти хотят, чтобы у общественного места была своя "изюминка", то, что отличит площадь. Именно таких предложений ждут от населения. Проекты можно отправлять в пресс-службу администрации Ессентуков.

Напомним, ранее мы писали, что в городе-курорте хотят восстановить питьевой бювет возрастом 160 лет.

Строительство и ремонт