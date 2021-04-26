Мастера Железноводска станут делать сувениры с символикой города по Роспатенту

Администрация города-курорта собирает все предложения на выпуск брендированных сувениров. Мастера могут выпускать свои товары с символикой Железноводска, это одобрил Роспатент.

- В каждом туристическом городе, помимо традиционных туристических товаров, есть и свои особенные, брендированные сувениры, подчеркивающие уникальные особенности каждого города. Вот мы и задались целью определить "ширину и глубину" своего сувенирного товарного ряда из продукции наших ставропольских умельцев-рукодельников, чтобы гости смогли увезти с собой уникальные сувениры, которые можно было бы купить только у нас. Мастера, которые пройдут отбор, смогут брендировать свою продукцию нашей бюветницей и торговать в курортной зоне, - заявил мэр города Евгений Моисеев.

Отметим, что Железноводск славится минеральной водой, поэтому главным сувениром является именно бюветница - специальная чаша для воды.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в Ессентуках местные власти хотят реставрировать 160-летний бювет.