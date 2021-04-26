Оборот промышленности Ставрополья за январь-март 2021 года составили 31,8 млрд

Северо-Кавказстат сообщил, что за период с января по март этого года темпы промышленного производства достигли 31,8 миллиардов рублей. Если сопоставить цены, то это на 9% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

- На промышленное производство приходится 13,1 млрд рублей или 41,1% всего объема, - сказано в сообщении.

Обрабатывающие производства составили наибольшую долю объема производства в регионе, они отгрузили продукции на 8,5 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Также ведомство упомянуло об организациях, которые занимаются обеспечением энергией. Такие предприятия отгрузили 3,7 млрд рублей, а организации водоснабжения - 900 миллионов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какие данные Росстат давал в начале 2021 года.