Мишустин дал наставления по развитию Чеченской Республики после встречи с Кадыровым

Мишустин рассказал, как прошла встреча с Кадыровым и в каком состоянии находится Чеченская Республика. Фото: стоп-кадр с видео встречи политиков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как отозвался о регионе председатель правительства России Михаил Мишустин. В ходе рабочей встречи Кадыров показал политику Грозный - столицу республики. Они рассмотрели вопросы образования, строительства и ремонта дорог, школ, больниц и т.д.

Мишустин высоко оценил исследовательскую деятельность студентов чеченских вузов. Их проекты перспективны и могут эффективно показать себя в практике. По словам Мишустина, у них есть потенциал, который можно направить на благо страны.

Но глава правительства увидел проблему в существовании трех смен в общеобразовательных школах. Государство хочет поспособствовать ликвидации такого формата обучения, потому что не только не эффективен, но и вредит повседневной жизни школьников.

- Глава Правительства РФ обязал подготовить перечень поручений по итогам поездки в Чеченскую Республику. Он подчеркнул, что необходимо включить в него решения, принятые в ходе встречи с медицинскими работниками, студентами, сотрудниками вуза в Грозном, - заявил Кадыров.

Мишустин дал высокую оценку работы властей Чечни. Он оценил регион как стремительно развивающийся, и это развитие нельзя останавливать. Кадыров поблагодарил его за внимание к проблемам региона и за желание оказать содействие.

Напомним, ранее Мишустин прибыл в Чечню на самолете, где провел рабочую встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым.