На Ставрополье за сутки от ковида скончались 4 человека

Еще 77 пациентов выписали из-под меднаблюдения накануне. Всего выздоровевших от COVID-19 на Ставрополье уже около 49,8 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор.

По словам Владимира Владимирова, за сутки скончались 4 человека. Число умерших в регионе достигло 1344.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 46 жителей. За весь период пандемии заболело 52769.

На сегодняшний день в нашем крае крае выполнено 1 миллион 688 тысяч тестов на коронавирус. Такие исследования необходимы для выявления новых случаев передачи инфекции, они помогают своевременно оказывать помощь заболевшим.