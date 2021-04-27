В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 46 человек. Число зараженных в регионе на 27 апреля достигло 52769. З

а вчерашний день скончались 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число жертв ковида достигло 1344.

- Сегодня главным средством для противостояния инфекции является вакцинация. Она продолжается в крае и доступна для всех желающих. В то же время об обычных мерах эпидпрофилактики забывать так же не стоит. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.