В Ставрополе запускают лифты после плановой замены оборудования

В Ставрополе с февраля этого года проводили плановую замену отработавших срок эксплуатации лифтов в многоэтажках. В пяти многоквартирных домах по улицам 50 лет ВЛКСМ, Пирогова и Бруснева заменили 15 лифтов.

Сейчас техническое состояние каждого нового лифта проверяют специалисты Ростехнадзора, только после этого они будут запущены.

Новое оборудование поставят на учет и выдадут разрешение на эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Недавно во время прямой линии с главой города, один из жителей краевой столицы пожаловался, что в его многоэтажке давно не меняли лифт. В нашем городе до сих пор есть такие многоквартирные дома, в основном это - старый фонд. Но и там в рамках краевой программы до конца этого года заменят лифты.