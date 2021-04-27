В Ставрополе женщина перевела телефонному мошеннику около 1 млн рублей

65-летней жительнице Ставрополя позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из финансовых учреждений. Под предлогом защиты денег от мошеннических действий, он убедил пенсионерку в необходимости перечисления сбережений на указанные им счета.

Женщина поверила злоумышленнику и стала выполнять операции. Так она перевела на абонентские номера операторов сотовой связи в общей сложности около одного миллиона рублей.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в местный отдел полиции. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождения злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество».