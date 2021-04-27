В Буденновске мужчина ответит за неуважение к суду

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Житель Буденновского района Ставрополья подозревается в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия.

Так, 26 февраля этот мужчина находился в зале одного из судебных заседаний. Там во время рассмотрения против него уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, при оглашении приговора он выразился в адрес председательствующего федерального судьи грубой нецензурной бранью.

Следователи изъяли диктофонную запись судебного заседания, продолжают собирать необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ленинский районный суд Ставрополя приступил к слушаниям по делу экс-мэра Пятигорска Льва Травнева. Ему инкриминируют четыре эпизода преступлений, предусмотренных статьей «Превышение должностных полномочий».