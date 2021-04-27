В Михайловске предприниматель скрыл от налоговой более 9 млн рублей

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

В Михайловске индивидуальный предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

По данным ведомства, с июля 2018 года по март 2020 года мужчина занимался предпринимательской деятельностью.

Бизнесмен не предоставлял налоговые декларации в налоговую. Тем самым он скрыл от налоговой более 9 миллионов рублей.

Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемого на сумму равную задолженности по уплате налогов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.