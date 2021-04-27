Жителя Ставрополья осудили за нападение на полицейского при исполнении

В Степновском районе вынесли приговор местному жителю. Его обвиняли применении насилия в отношении представителя власти, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В декабре 2020 года в село Иргаклы выехал наряд полиции. Обратившийся сообщил о конфликте между сожителями. После того, как полицейские начали разбирательство по ЧП, мужчина ударил сотрудника головой и дважды - руками. Потерпевшему нанес легкий вред здоровью. Злоумышленника задержали, против него завели уголовное дело по статье "Применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

- Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.