Пьяный водитель решил отвезти родственника и лишился прав

В Грачевском районе сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 64-летнего мужчины.

Водитель по внешним признакам был пьян. Мужчина согласился пройти процедуру освидетельствования на месте, которая показала наличие почти 0,9 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ставрополец признался автоинспекторам, что пил спиртное и не собирался садиться за руль, а к такому поступку его подвигнул брат. Родственник попросил подвезти его на автобусную остановку.

По данному факту против водителя собран административный материал по статье: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

Собранные доказательства направили в Мировой суд для рассмотрения, автомобиль поместили на штрафную стоянку, а родственнику водителя пришлось ехать на автобусную остановку на попутном транспорте.